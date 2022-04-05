График выплат всех детских пособий в апреле 2022 года - даты зачислений на карту

График выплат всех детских пособий в апреле 2022 года - даты зачислений на карту
График выплат всех детских пособий в апреле 2022 года - даты зачислений на карту
Сегодня, 09:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Когда на карту родителей поступят детские пособия – график всех выплат на апрель 2022

Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат выплаты в апреле 2022 года, а на детей от 8 до 17 лет начислят в мае. Рассказываем, когда пособия поступят на банковские карты родителей.

Пенсионный фонд России напомнил, что единый день выплат – 3 число каждого месяца. В этом году дата выпадает на выходной, поэтому деньги отправили родителям на карты 1 апреля.

До 8 апреля должны получить пособия семьи на детей до 3 лет из материнского капитала. Почтовым отправлением деньги придут в период с 4 по 23 апреля.

Напомним, с 1 апреля детские пособия начнут получать родители на детей от 3 до 7 лет. А на детей от 8 до 17 лет перечислят с 1 мая. Они получат деньг сразу за два месяца – апрель и май. Потом выплаты будут ежемесячными.

Размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума на ребенка. Семья может рассчитывать на 50%, 75% либо 100% от величины ПМ. В среднем по Новосибирской области это от 6500 до 13 000 рублей.

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