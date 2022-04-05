График выплат всех детских пособий в апреле 2022 года - даты зачислений на карту

Напомним, с 1 апреля детские пособия начнут получать родители на детей от 3 до 7 лет. А на детей от 8 до 17 лет перечислят с 1 мая. Они получат деньг сразу за два месяца – апрель и май. Потом выплаты будут ежемесячными.