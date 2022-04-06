Единовременные выплаты пенсионерам в 2022 году: последние новости

Единовременные выплаты пенсионерам в 2022 году: последние новости
Единовременные выплаты пенсионерам в 2022 году: последние новости
Сегодня, 10:05ОбществоФото: pixabay.com
Новые единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч или 15 тысяч рублей не исключаются в 2022 году. Об этом говорил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 28 сентября 2021 года. Разбираемся, когда и кто может получить пособие.

Государство может объявить о новых единовременных выплатах пенсионерам из-за продолжающейся в стране инфляции. Об этом пишет Primpress со ссылкой на заведующего кафедрой «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.

По словам эксперта, весной этого года пожилые граждане могут получить по 10 000 рублей. Несмотря на январскую индексацию в 8,6 %, расходы пенсионеров выросли из-за последних событий.

При этом стоит отметить, чтобы сбалансировать доходы, с 1 апреля 2022 года пенсии снова увеличили на 8,6 %. Однако это не означает, что единоразовых выплат ждать не стоит.

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Другой эксперт Primpress Сергей Власов предположил, что единовременную выплату от 10 000 рублей власти могут предоставить пенсионерам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к 9 мая. Такие пособия они получают традиционно.

Отметим, Владимир Путин ежегодно объявляет о новых выплатах в ходе Послания президента Федеральному собранию. Так было в сентябре прошлого года – пенсионерам зачислили по 10 тысяч рублей. В текущем году послание главы государства ещё не прозвучало в связи с начавшейся спецоперации. Однако эксперты не исключают, что в скором времени выплаты объявят.

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