Три салюта прогремят в День Победы 9 мая в Новосибирске

Три салюта прогремят в День Победы 9 мая в Новосибирске
Три салюта прогремят в День Победы 9 мая в Новосибирске
Сегодня, 14:42ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Два залпа ожидаются вечером и один днём во время парада Победы.

В Новосибирске для жителей и гостей города подготовили два салюта и один фейерверк в честь празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» 14 апреля.

«Салюты прогремят в Новосибирске по решению министра обороны России. Запуски состоятся на Михайловской набережной вечером, также сибиряков ожидает фейерверк, возможно, возле НОВАТа», - сказал мэр.

Градоначальник добавил, что один салют прогремит в Новосибирске во время парада Победы утром 9 мая. А именно в то время, когда на площади исполнят гимн страны.

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