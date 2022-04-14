Три салюта прогремят в День Победы 9 мая в Новосибирске

В Новосибирске для жителей и гостей города подготовили два салюта и один фейерверк в честь празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» 14 апреля.
«Салюты прогремят в Новосибирске по решению министра обороны России. Запуски состоятся на Михайловской набережной вечером, также сибиряков ожидает фейерверк, возможно, возле НОВАТа», - сказал мэр.
Градоначальник добавил, что один салют прогремит в Новосибирске во время парада Победы утром 9 мая. А именно в то время, когда на площади исполнят гимн страны.