В Новосибирске запретят продажу алкоголя в День Победы

Мэрия Новосибирска опубликовала проект о запрете на продажу алкогольных напитков в День Победы в нескольких районах города. Где нельзя будет купить алкоголь 9 мая – карта от Atas.info.
Розничная продажа алкоголя будет запрещена на площади Ленина в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта и Советской. Под запрет попадут и другие территории города, где запланированы различные мероприятия в честь праздника.
Торговля спиртными напитками будет ограничена 9 мая с 09:00 до 22:00 в местах проведения мероприятий и прилегающих к ним участках.
Магазины и заведения общепита попросят не продавать любые напитки в стеклянной таре, а летние веранды должны будут закрыться уже в 23:00.
Разработчиком проекта документа является департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.