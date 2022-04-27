В Новосибирске запретят продажу алкоголя в День Победы

Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать на протяжении 9 мая – карта, где в Новосибирске нельзя будет купить спиртное

Мэрия Новосибирска опубликовала проект о запрете на продажу алкогольных напитков в День Победы в нескольких районах города. Где нельзя будет купить алкоголь 9 мая – карта от Atas.info. Розничная продажа алкоголя будет запрещена на площади Ленина в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта и Советской. Под запрет попадут и другие территории города, где запланированы различные мероприятия в честь праздника. Торговля спиртными напитками будет ограничена 9 мая с 09:00 до 22:00 в местах проведения мероприятий и прилегающих к ним участках. Магазины и заведения общепита попросят не продавать любые напитки в стеклянной таре, а летние веранды должны будут закрыться уже в 23:00. Карта - где нельзя будет купить алкоголь в День победы на 9 мая в Новосибирске. Разработчиком проекта документа является департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

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