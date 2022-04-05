Ева Польна отменила концерт из-за плохой продажи билетов в Новосибирске

В Новосибирске отменили концерт Евы Польны, который был запланирован на 5 апреля во Дворце культуры железнодорожников. Певица сообщила, что в городе отмечен низкий спрос на билеты.
На сегодняшний день известно, что выступление народной артистки Евы Польны перенесли на 13 мая в Новосибирске. Об этом сообщила сама исполнительница организаторам.
Ева Польна заявила, что она и её команда сделали всё возможное, чтобы не отменять концерты. Однако ситуация в стране сейчас нестабильная и зрителей нет.
«Я не собираюсь пускать пыль в глаза и придумывать какие-то сказочные причины: всё просто - плохо продаются билеты - коллектив не может выступить в пустом зале. Понимаю, что многим сегодня не до песен и плясок», - написала артистка на своей странице во Вконтакте.
Организаторы напомнили, что все купленные ранее билеты можно сохранить на другую дату или вернуть.