Ева Польна отменила концерт из-за плохой продажи билетов в Новосибирске

«Я не собираюсь пускать пыль в глаза и придумывать какие-то сказочные причины: всё просто - плохо продаются билеты - коллектив не может выступить в пустом зале. Понимаю, что многим сегодня не до песен и плясок», - написала артистка на своей странице во Вконтакте.