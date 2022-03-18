Обращение Путина прервали: что сказал Путин на концерте в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин 18 марта принял участие с речью на концерте в честь воссоединения в «Лужниках», но её прервали.

«Прекращение геноцида населения Донбасса является главной целью российской специальной военной операции на Украине. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине», - сказал Путин. Отметим, что президент вышел на сцену под восторженные крики и аплодисменты, а также после выступления группы «Любэ». Однако спустя некоторое время трансляция прервалась, что вызвало недоумение среди жителей России. Спустя некоторое время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что выступление Путина прервалось из-за того, что был технический сбой на сервере. После неполадок речь президента продолжилась и трансляция была показана в полном объеме.

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