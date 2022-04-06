Кондитер из Новосибирска прошла в полуфинал на «Пятнице»

Кондитер из Новосибирска прошла в полуфинал на «Пятнице»
Кондитер из Новосибирска прошла в полуфинал на «Пятнице»
Сегодня, 05:35ОбществоАлександр КондратьевФото: Телеканал Пятница
Сибирячка хочет открыть свою кондитерскую, несмотря на два высших образования – архитектора и переводчика

Жительница Новосибирска Татьяна Середа прошла в суперфинал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!» – она будет бороться за приз в 1 млн рублей.

Выпуск №21 с участием сибирячки вышел 5 апреля – она не подавали никаких заявок на участие, организаторы нашли её сами.

Участники кастинга делали торты в честь мексиканского Дня мертвых. Жительница Новосибирска приготовила торт с шоколадным бисквитом с добавлением бельгийского какао, компотэ из вишни в ганаше из темного шоколада с сычуанским перцем.

Украшение торта состояло из шоколадного крема с ганашем на темном шоколаде, а покрыто было все это черным велюром и декором из мастики.

Татьяна Середа отметила, что профессионально занимается кондитерством год – она имеет два высших образования архитектора и переводчика, а также владеет кондитерским цехом.

Напомним, что долларовый торт жительницы Новосибирска Татьяны Матафоновой раскритиковали на реалити-шоу «Кондитер».

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