Кондитер из Новосибирска прошла в полуфинал на «Пятнице»

Жительница Новосибирска Татьяна Середа прошла в суперфинал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!» – она будет бороться за приз в 1 млн рублей.
Выпуск №21 с участием сибирячки вышел 5 апреля – она не подавали никаких заявок на участие, организаторы нашли её сами.
Участники кастинга делали торты в честь мексиканского Дня мертвых. Жительница Новосибирска приготовила торт с шоколадным бисквитом с добавлением бельгийского какао, компотэ из вишни в ганаше из темного шоколада с сычуанским перцем.
Украшение торта состояло из шоколадного крема с ганашем на темном шоколаде, а покрыто было все это черным велюром и декором из мастики.
Татьяна Середа отметила, что профессионально занимается кондитерством год – она имеет два высших образования архитектора и переводчика, а также владеет кондитерским цехом.
Напомним, что долларовый торт жительницы Новосибирска Татьяны Матафоновой раскритиковали на реалити-шоу «Кондитер».