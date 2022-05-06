Минздрав рассказал о смертности среди ВИЧ-инфицированных в Новосибирске

В ведомстве уточнили, что в прошлом году показатель смертности составил 30,3 на 100 тысяч населения Новосибирска, а еще за год до этого – 37,8.
При этом люди стали чаще проверяться на ВИЧ-инфекцию – это дало положительные результаты, ведь смертельную инфекцию начали выявлять намного раньше у людей – более 27 тысяч человек встали на учет в 2021 году.
Врачи считают, что работа с такими пациентами улучшилась – их начали чаще находить, ставить под наблюдение и лечить.
Специалисты рекомендуют не заниматься «любовью» с неизвестными людьми после знакомств в увеселительных заведениях, на сайтах знакомств и других местах – таким образом ВИЧ подхватывают очень много россиян из-за незащищенного секса с малознакомыми людьми.