Минздрав рассказал о смертности среди ВИЧ-инфицированных в Новосибирске

Минздрав рассказал о смертности среди ВИЧ-инфицированных в Новосибирске
Минздрав рассказал о смертности среди ВИЧ-инфицированных в Новосибирске
Сегодня, 15:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Минздрав Новосибирской области сообщил, что в регионе в последние несколько лет началось снижение смертности от ВИЧ-инфекции – на положительную статистику могло повлиять то, что люди стали чаще доверять врачам и проверяться на наличие в организме опасной инфекции.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году показатель смертности составил 30,3 на 100 тысяч населения Новосибирска, а еще за год до этого – 37,8.

При этом люди стали чаще проверяться на ВИЧ-инфекцию – это дало положительные результаты, ведь смертельную инфекцию начали выявлять намного раньше у людей – более 27 тысяч человек встали на учет в 2021 году.

Врачи считают, что работа с такими пациентами улучшилась – их начали чаще находить, ставить под наблюдение и лечить.

Специалисты рекомендуют не заниматься «любовью» с неизвестными людьми после знакомств в увеселительных заведениях, на сайтах знакомств и других местах – таким образом ВИЧ подхватывают очень много россиян из-за незащищенного секса с малознакомыми людьми.

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