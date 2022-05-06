Следы крупного медведя нашли жители СНТ «Обь» под Новосибирском

Следы крупного медведя нашли жители СНТ «Обь» под Новосибирском
Следы крупного медведя нашли жители СНТ «Обь» под Новосибирском
Сегодня, 12:38ОбществоФото: Инцидент Новосибирск
Бурый медведь бродит по дороге возле СНТ «Обь» Новосибирской области. Следы дикого животного обнаружили местные жители и написали об этом в группу «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Пугающие следы зверя увидели на проселочной дороге в 1,5 км от Калугино утром 5 мая. Фотографиями огромных лап поделились жители СНТ «Обь» в социальных сетях.

«Судя по следам, пошёл в сторону Седовой заимки и Бибихи», – подписала пост жительница садового товарищества.

Ранее минприроды Новосибирской области предупреждал сибиряков о том, что медведи вышли из спячки. Специалисты рассказали Atas.info, что следы зверей находили в 14 районах региона. Горожан предупредили об осторожности, при этом добавив, что из-за голода медведи редко выходят к людям.

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