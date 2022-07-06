196 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Новосибирске 8 июля

Стоит отметить, что в том году президент России Владимир Путин решил сделать данный праздник официальным. Однако, к сожалению, выходного дополнительного не будет. Сам день посвящен святым Петру и Февронии, которые у верующих считают покровителями семьи и брака, но до этого дня в честь них был только неофициальный день, а в 2022 году решили заменить им 14 февраля.