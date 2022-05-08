Неизвестные подожгли могилы на Клещихинском кладбище в Новосибирске

Жительница Новосибирска Анастасия обнаружила могилу родственников на Клещихинском кладбище в пепле и с сожжёнными портретами. Девушка винит в осквернении захоронений людей, которые убирали на погосте мусор на кануне Радоницы.

Сибирячка рассказала журналисту Atas.info, что утром 7 мая с семьей приехала на Клещихинское кладбище, чтобы прибраться на могилке прадедушки и прабабушки и пришла в ужас от увиденного. Портреты родных и таблички с ФИО были сожжены, оградка оказалось обуглена, а участок захоронения увяз в пепле и копоти. «Могилка родственников очень сильно пострадала, пришли прибраться, а убирать то и не чего, нужно всё восстанавливать. Очень ужасно, а там ещё похоронены ветераны. Конечно, сердце от такого сжимается, а слезы наворачиваются...Мы были подавлены и ошеломлены. А после разговора с администрацией кладбища даже унижены», - поделилась Анастасия. Семья девушки тут же пожаловалась в администрацию Клещихинского кладбища, однако утешительного ответа там не последовало. «Нам сказали, что это вы ставите свечки и мы не знаем, как это произошло. Якобы люди должны их ставить в специальные для этого закрытые ёмкости. Но мы то видим, что это случилось из-за сжигания свалки. Её долгие годы не убирали, а в этом году видимо решили убрать с помощью огня. Там даже видна эта копоть, которая идет к могилам от свалки – такое углубление. Пострадали не только могилы наших родных, но и рядом стоящие три», - сообщила сибирячка. Девушка добавила, что в тот день не наблюдали мусоровозов, но на этой неделе работники убирали территорию кладбища. Ведь недавно для этих целей погост закрыли для проезда автомобилей. Теперь семья желает найти ответственных за порчу могил.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter