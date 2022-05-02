Радоница 3 мая 2022: что запрещено делать на кладбище в Родительский день

Радоницу или Родительский день россияне будут отмечать 3 мая в 2022 году. Как правильно поминать и какие есть запреты - в тексте Atas.info

Во вторник, 3 мая, жители России будут отмечать Радоницу-2022. В этот день снимается ограничение на посещение кладбищ, но нужно знать о запретах и правильно поминать умерших. Как это делать – в материале Atas.info. Что запрещено делать на кладбище в Родительский день На кладбище категорически запрещено в Радоницу принимать пищу, выпить спиртное, а также не следует оставлять еду на могилах – её лучше отдать бедным. Курить тоже нельзя. Запрещается также веселиться, шуметь и устраивать конфликтные ситуации. Также нельзя ругать умерших, припоминая давние обиды. Как правильно поминать усопших в Радоницу В Родительский день перед поездкой на кладбище обязательно следует посетить службу в церкви и помолиться за умерших родственников, поставить свечи и посетить панихиду. Необходимо также привести в порядок могилы родственников, а также принести искусственные или живые цветы и свечи. Еще в этот день следует приводить в порядок могилы близких людей, а также принести с собой цветы и свечки. При это важно помнить, что еда, алкоголь и курение — под запретом.

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