Радоница 3 мая 2022: что запрещено делать на кладбище в Родительский день

Во вторник, 3 мая, жители России будут отмечать Радоницу-2022. В этот день снимается ограничение на посещение кладбищ, но нужно знать о запретах и правильно поминать умерших. Как это делать – в материале Atas.info.
На кладбище категорически запрещено в Радоницу принимать пищу, выпить спиртное, а также не следует оставлять еду на могилах – её лучше отдать бедным. Курить тоже нельзя.
Запрещается также веселиться, шуметь и устраивать конфликтные ситуации. Также нельзя ругать умерших, припоминая давние обиды.
В Родительский день перед поездкой на кладбище обязательно следует посетить службу в церкви и помолиться за умерших родственников, поставить свечи и посетить панихиду.
Необходимо также привести в порядок могилы родственников, а также принести искусственные или живые цветы и свечи.
Еще в этот день следует приводить в порядок могилы близких людей, а также принести с собой цветы и свечки. При это важно помнить, что еда, алкоголь и курение — под запретом.