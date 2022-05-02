Радоница 3 мая 2022: что запрещено делать на кладбище в Родительский день

Радоница 3 мая 2022: что запрещено делать на кладбище в Родительский день
Радоница 3 мая 2022: что запрещено делать на кладбище в Родительский день
Сегодня, 10:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Радоницу или Родительский день россияне будут отмечать 3 мая в 2022 году. Как правильно поминать и какие есть запреты - в тексте Atas.info

Во вторник, 3 мая, жители России будут отмечать Радоницу-2022. В этот день снимается ограничение на посещение кладбищ, но нужно знать о запретах и правильно поминать умерших. Как это делать – в материале Atas.info.

Что запрещено делать на кладбище в Родительский день

На кладбище категорически запрещено в Радоницу принимать пищу, выпить спиртное, а также не следует оставлять еду на могилах – её лучше отдать бедным. Курить тоже нельзя.

Запрещается также веселиться, шуметь и устраивать конфликтные ситуации. Также нельзя ругать умерших, припоминая давние обиды.

Как правильно поминать усопших в Радоницу

В Родительский день перед поездкой на кладбище обязательно следует посетить службу в церкви и помолиться за умерших родственников, поставить свечи и посетить панихиду.

Необходимо также привести в порядок могилы родственников, а также принести искусственные или живые цветы и свечи.

Еще в этот день следует приводить в порядок могилы близких людей, а также принести с собой цветы и свечки. При это важно помнить, что еда, алкоголь и курение — под запретом.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы