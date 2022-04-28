В Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей

В трех районах Новосибирска движение автомобилей ограничат на Родительский день (Радоницу) 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«3 мая с 09:00 до 19:00 вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского и специализированного автотранспорта на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также временно будет закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1», - уточнили в городской администрации.
При этом к городским кладбищам будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта – автобусы, маршрутные такси и троллейбусы. Список опубликован на официальном сайте городской администрации.