В Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей

В Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей
В Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей
Сегодня, 13:25ТранспортАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Родительский день (Радоницу) будут организованы дополнительные маршруты до кладбищ

В трех районах Новосибирска движение автомобилей ограничат на Родительский день (Радоницу) 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«3 мая с 09:00 до 19:00 вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского и специализированного автотранспорта на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также временно будет закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1», - уточнили в городской администрации.

При этом к городским кладбищам будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта – автобусы, маршрутные такси и троллейбусы. Список опубликован на официальном сайте городской администрации.

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