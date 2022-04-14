В Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу - список

В Новосибирске перекроют дороги на церковные праздники. Об этом сообщают в мэрии города. Так, дороги будут перекрыты во время празднования Пасхи, Радоницы и Троицы.
23 апреля на Пасху с 23:00 до 04:00 утра 24 апреля ограничат движение по 16 участкам в разных районах Новосибирска:
8 мая перекроют въезд на территорию кладбища «Заельцовское». Ограничения продлятся с 9 утра до 19 вечера.
Во время празднования Троицы, с 11 по 12 июня, в Новосибирске ограничат движение с 9:00 до 19:00 на кладбищах «Заельцовское», «Гусинобродское» и «Клещихинское». Улицу Малыгина также перекроют.
Отметим, что ограничения не затрагивают общественный транспорт, а также машин, которые предоставляют ритуальные услуги и транспорта коммунального хозяйства.