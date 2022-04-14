В Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу - список

В Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу - список
В Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу - список
Сегодня, 10:15ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Ограничения не распространяются на общественный транспорт.

В Новосибирске перекроют дороги на церковные праздники. Об этом сообщают в мэрии города. Так, дороги будут перекрыты во время празднования Пасхи, Радоницы и Троицы.

23 апреля на Пасху с 23:00 до 04:00 утра 24 апреля ограничат движение по 16 участкам в разных районах Новосибирска:

  • по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до ул. Пархоменко;
  • по переулку 1-му Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Дружбы;
  • по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;
  • по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Каинской до ул. Спартака;
  • по ул. Урманова на участке от ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;
  • по ул. Саввы Кожевникова на участке от ул. Аникина до ул. Урманова;
  • по внутридворовым проездам у здания № 6 по ул. Саввы Кожевникова;
  • по внутридворовым проездам у здания № 139/1 по ул. Связистов;
  • по ул. Клубной и внутридворовым проездам у здания № 96 по ул. Клубной;
  • по ул. Пермской на участке от ул. Демьяновской до ул. Пархоменко;
  • по внутридворовым проездам у здания № 11 по ул. Киевской;
  • по четной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Квартал 101 до ул. Ватутина;
  • по четной стороне ул. Ватутина на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской;
  • по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года;
  • по ул. Новогодней на участке от ул. Космической до ул. Таймырской;
  • по ул. Таймырской на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко.
  • Уточняется, что на Радоницу, 3 мая, действуют аналогичные ограничения.

8 мая перекроют въезд на территорию кладбища «Заельцовское». Ограничения продлятся с 9 утра до 19 вечера.

Во время празднования Троицы, с 11 по 12 июня, в Новосибирске ограничат движение с 9:00 до 19:00 на кладбищах «Заельцовское», «Гусинобродское» и «Клещихинское». Улицу Малыгина также перекроют.

Отметим, что ограничения не затрагивают общественный транспорт, а также машин, которые предоставляют ритуальные услуги и транспорта коммунального хозяйства.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостимашинатранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы