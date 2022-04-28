В Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище

В Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище
В Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище
Сегодня, 14:43ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Общественный транспорт будет курсировать до пяти часов вечера.

3 мая мэрия Новосибирска запустит бесплатный проезд до кладбищ на Радоницу. Перевозить посетителей начнут пассажирские «ГАЗели».

Маршрут будет запланирован на три новосибирских кладбища в родительский день: «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Микроавтобусы начнут курсировать с 8:00 до 17:00 часов 3 мая. Проезд на общественном транспорте бесплатный.

Также в мэрии уточнили, что охрану общественного порядка в местах большого скопления людей на территориях городских кладбищ обеспечат сотрудники УМВД России по Новосибирску.

Напомним, также в Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей. 3 мая с 09:00 до 19:00 вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского и специализированного автотранспорта на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также временно будет закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.

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