В Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище

3 мая мэрия Новосибирска запустит бесплатный проезд до кладбищ на Радоницу. Перевозить посетителей начнут пассажирские «ГАЗели».
Маршрут будет запланирован на три новосибирских кладбища в родительский день: «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское». Микроавтобусы начнут курсировать с 8:00 до 17:00 часов 3 мая. Проезд на общественном транспорте бесплатный.
Также в мэрии уточнили, что охрану общественного порядка в местах большого скопления людей на территориях городских кладбищ обеспечат сотрудники УМВД России по Новосибирску.
Напомним, также в Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей. 3 мая с 09:00 до 19:00 вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского и специализированного автотранспорта на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также временно будет закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.