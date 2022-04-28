В Новосибирске на Радоницу начнут бесплатно возить на кладбище

Напомним, также в Новосибирске на Радоницу ограничат движение автомобилей. 3 мая с 09:00 до 19:00 вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского и специализированного автотранспорта на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также временно будет закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.