Новосибирцы ведрами вывозят первый урожай грибов

Полные ведра грибов набрали сибиряки в лесах Новосибирской области на майских праздниках. Снимками богатого урожая они поделились с любителями тихой охоты в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО» во «ВКонтакте».

По словам грибников, поляны вешенок и сморчков им попадались вблизи Искитимского, Барабинского и других отдаленных районов региона. Наполненные до краев ведра некоторым приходилось вывозить в кузове автомобиля. «Собрал 6 мая ведро 10 и 30 литров в лесу под Искитимом. Даже не заметил, как чаша пополнилась грибами – управился за два часа», - написал один из сибиряков. Фото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО Поляны сморчков находили несколько дней назад «охотники» в лесах под Барабинском. Однако, как отметили грибники, чтобы найти урожайное место, пришлось долго поплутать в лесу. А в результате – 5-литровое ведро сморчков. Фото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО Также удалось запастись первыми грибами жителям Академгородка. Там всё заросло орляком и страусником, но возле них можно обнаружить полянки. Кто-то набил багажник автомобиля грибами в районе станции Мочище.

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