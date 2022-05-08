Новосибирцы ведрами вывозят первый урожай грибов

По словам грибников, поляны вешенок и сморчков им попадались вблизи Искитимского, Барабинского и других отдаленных районов региона. Наполненные до краев ведра некоторым приходилось вывозить в кузове автомобиля.
«Собрал 6 мая ведро 10 и 30 литров в лесу под Искитимом. Даже не заметил, как чаша пополнилась грибами – управился за два часа», - написал один из сибиряков.
Поляны сморчков находили несколько дней назад «охотники» в лесах под Барабинском. Однако, как отметили грибники, чтобы найти урожайное место, пришлось долго поплутать в лесу. А в результате – 5-литровое ведро сморчков.
Также удалось запастись первыми грибами жителям Академгородка. Там всё заросло орляком и страусником, но возле них можно обнаружить полянки. Кто-то набил багажник автомобиля грибами в районе станции Мочище.