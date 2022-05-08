Октябрьский район стал самым шумным в Новосибирске

Октябрьский район стал самым шумным в Новосибирске
Октябрьский район стал самым шумным в Новосибирске
Сегодня, 12:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В антирейтинг также вошли Калининский и Советский районы города. По сообщению ГУ МВД, было выписано нарушителям штрафов в размере 1,6 млн рублей. Сумма превышает число наказаний в два раза - больше, чем в 2020 году.

Стали известны самые шумные районы города. Лидерство занял Октябрьский район Новосибирска. Об этом информируют в ГУ МВД по региону.

Так, полицейские составили данные о правонарушениях тишины и покоя. За 2021 год в Октябрьском районе было зафиксировано 148 вызовов на нарушения режима тишины. Следом за Октябрьским идет Калининский район города. Там совершено 94 нарушения. Также в антирейтинг попал Советский район – там на вызов приезжали 83 раза.

Малое количество нарушений произошло в Заельцовском – 23, Железнодорожном – 22 и Центральном – 10. Также в полиции добавили, что за прошедший год число нарушений тишины превысило 30% обычного.

Добавим, что за нарушения режима тишины предусмотрен штраф. Так, было выписано штрафов на более чем 1,5 млн рублей – в несколько раз больше, чем два года назад, пишет РБК.

Напомним, полицейские зафиксировали 29 автоугонов в Новосибирске за последние 2 месяца. Какие машины пропадали чаще, рассказали в МВД по Новосибирской области.

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