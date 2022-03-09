Coca-cola уходит из России 2022: новосибирский завод закрывается

Coca-cola уходит из России 2022: новосибирский завод закрывается
Coca-cola уходит из России 2022: новосибирский завод закрывается
9 марта, 08:07ОбществоФото: pixabay.com
На горячей линии компаний пока не подтверждают закрытие заводов – такая информация им не поступала

Американские производители безалкогольных напитков The Coca-Cola Company и PepsiCo сообщили о прекращении работы в Новосибирской области и на территории всей России. Об этом сообщается на официальном сайте.

Компания будет продолжать следить за развитием ситуации вокруг Украины. Предполагается, что когда закончится военная операция, Coca-cola может вернуться.

Всего в России работает 10 заводов по производству напитков – они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Владивостоке и Новосибирске.

Заводы Coca-Cola производят такую продукцию: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Schweppes, FUZETEA, энергетические напитки Burn и Black Monster, Coca-Cola Energy, соковую продукцию под товарными знаками «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy и Innocent.

При этом на PepsiCo производятся не менее известные продукты: Pepsi, 7 Up, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар» и др. На рынке чипсов и снеков – Lay’s, Cheetos, Хрусteam. В сегменте соков и нектаров – «Я», Фруктовый Сад, J7, Любимый и др. На рынке молочной продукции – Домик в деревне, Веселый молочник, Чудо, BioMax, Имунеле и др. Детского питания – Агуша и Чудо детки, а также в сегменте бутилированной воды – Аква Минерале, Родники России.

В новосибирском филиале завода Coca-cola уточнили, что о закрытии пока информация не поступала. Тоже самое сказал и производитель PepsiCo – «Информация о закрытии и приостановке поставок нам пока не поступала», - сказали в PepsiCo и почти тоже самое в Coca-cola.

Новосибирцы отреагировали на такие решения крайне негативно. Часть людей поддержали уход Coca-cola и PepsiCo из России, чтобы пить чаще лимонады местного производства. Однако большинство против такого исхода и прогнозируют крах российской экономики.

Фото:АСТ-54

Например, один из комментаторов предложил покупать шаурму и запивать морсом, вместо Coca-cola и Pepsi.

Фото:АСТ-54

Напомним, что знаменитый производитель гамбургеров закрывает свои рестораны в Новосибирске. В компании заявили, что это временная мера и все сотрудники будут получать заработную плату.

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