Снимок протуберанца новосибирского астронома попал на международный форум

Снимок протуберанца новосибирского астронома попал на международный форум
Снимок протуберанца новосибирского астронома попал на международный форум
Сегодня, 10:47ОбществоФото: Алексей Поляков/https://vk.com/nsk360
Фотография цикла жизни солнечного протуберанца стала картинкой дня на SPOD.

Международный форум SPOD опубликовал в рубрике «Солнечная картинка дня» снимок протуберанца астрофотографа из Новосибирска Алексея Полякова. Об этом автор кадра сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Друзья, мой снимок протуберанца попал на SPOD, астрономическая картинка дня на международном форуме», - поделился Алексей Поляков.

Астрофотограф добавил, что очень рад тому, что в такое неспокойное время мировое сообщество выбрало его работу. Он уверен, что астрономия должна и дальше оставаться вне политики.

«Прелестно огромный протуберанец, сфотографированный Алексеем Поляковым из России 7 апреля 2022 года», - подписали снимок зарубежные астрономы.

Напомним, ранее астрофотограф Алесей Поляков снял на телескоп туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском.

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