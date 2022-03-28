Астрофотограф снял туманность «Бриллиантовое кольцо» под Новосибирском

Новосибирский астрофотограф сделал снимок туманности «Бриллиантовое кольцо». Кадрами он поделился в социальных сетях.
Алексей Поляков запечатлел туманность в 30-ти километров от Новосибирска. На съемку он поехал ночью. Для того, чтобы хорошо разглядеть туманность ему потребовалось два часа. Фотограф сделал более 30 кадров на телескоп системы «Ньютон».
«Если вы романтик и хотите порадовать свою вторую половинку, но у вас нет денег на дорогие подарки, купите телескоп за миллион и снимите для нее планетарную туманность Abell33 Diamond ring (Бриллиантовое кольцо)», - подписал фотографии туманности фотограф.