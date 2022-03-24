Школьники слили интимную фотографию учительницы из Новосибирска в соцсети

Интимная фотография учительницы из Новосибирска разлетелась по социальным сетям. Как пишет КП-Новосибирск, сама педагог отрицает свою причастность к этому кадру.
Известно, что учительница якобы прислала интимное фото своему ученику. Скриншоты с диалогом с несовершеннолетним разлетелись по Интернету, и дошли до директора школы. Утверждается, что на снимке в пикантной позе изображена преподавательница информатики в одной из школ Новосибирска. Однако ранее на женщину не поступали никакие жалобы.
Когда сибирячка увидела данную переписку, то она была шокирована. Женщина отрицает свою причастность к сообщениям и к фото. Она уверена, что переписка не подлинная и что это шутка. Директор учебного заведения не стал развивать конфликт. Педагог отказалась обращаться в полицию, чтобы не навредить ученику, который запустил фейк.