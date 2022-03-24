Школьники слили интимную фотографию учительницы из Новосибирска в соцсети

Когда сибирячка увидела данную переписку, то она была шокирована. Женщина отрицает свою причастность к сообщениям и к фото. Она уверена, что переписка не подлинная и что это шутка. Директор учебного заведения не стал развивать конфликт. Педагог отказалась обращаться в полицию, чтобы не навредить ученику, который запустил фейк.