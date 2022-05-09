Новосибирский летчик объяснил причину отмены авиапарадов на 9 мая в РФ

Летчик-испытатель из Новосибирска Владимир Барсук рассказал, что авиашоу отменяют во многих городах России не по политическим причинам, а из-за погоды.

Барсук уточнил, что главная причина отмены таких парадов – это непонятная метеорологическая обстановка в районе полетов. Он заявил, что власти точно не по своим причинам начали отменять авиапарады. Связано это лишь с тем, что сложилась плохая погода. При этом он сам сегодня выступал в Великом Новгороде, пишет Сиб.фм. Стоит напомнить, что над Новосибирском сегодня пролетело лишь три «кукурузника» и два истребителя, хотя должно было быть масштабнее. Отмена пролета самолетов произошла и на главном параде в Москве.

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