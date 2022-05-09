Отмена авиашоу на 9 Мая в Новосибирске: что известно

Отмена авиашоу на 9 Мая в Новосибирске: что известно
Отмена авиашоу на 9 Мая в Новосибирске: что известно
Сегодня, 12:06ТранспортФото: atas.infoИстребитель
В День Победы 9 Мая в Новосибирске отменили авиашоу – над небом пролетели лишь два истребителя, хотя изначально речь шла о четырех, о чем пишут местные СМИ.

9 Мая 2022 стало известно, что полноценное авиашоу в Новосибирске не состоялось. В СМИ пишут, что в Центральном военном округе заявили об отмене пролета авиационной техники на параде в День Победы.

Над центром города пролетели лишь два истребителя и три «кукурузника». Изначально было заявлено участие 4 авиатехники - транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, а также истребители-перехватчики МиГ-31. Изначально ЦВО анонсировали малое количество воздушной военной техники.

При этом генеральная репетиция ЦВО к 9 Мая проходили в Новосибирске с экипажами транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В и истребителями-перехватчиками МиГ-31.

Материалы по теме:
НовосибирскДень Победы9 мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы