Отмена авиашоу на 9 Мая в Новосибирске: что известно

В День Победы 9 Мая в Новосибирске отменили авиашоу – над небом пролетели лишь два истребителя, хотя изначально речь шла о четырех, о чем пишут местные СМИ.

9 Мая 2022 стало известно, что полноценное авиашоу в Новосибирске не состоялось. В СМИ пишут, что в Центральном военном округе заявили об отмене пролета авиационной техники на параде в День Победы. Над центром города пролетели лишь два истребителя и три «кукурузника». Изначально было заявлено участие 4 авиатехники - транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, а также истребители-перехватчики МиГ-31. Изначально ЦВО анонсировали малое количество воздушной военной техники. При этом генеральная репетиция ЦВО к 9 Мая проходили в Новосибирске с экипажами транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В и истребителями-перехватчиками МиГ-31. Истребители пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая

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