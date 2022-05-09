Истребители пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая

Истребители пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая
Истребители пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая
Сегодня, 11:08ТранспортФото: Трансляция ОТС
В центре города в небе пролетела воздушная военная авиация в честь празднования Дня Победы 9 мая.  

В Новосибирске в параде Победы поучаствовала авиация Центрального военного округа. Праздничная программа Дня Победы началась в Новосибирске 9 мая. Уже прошли колонны военных и почетного караула, а также в небе пролетели истребители.

Истребитель
Видео:atas.info

Как рассказал корреспондент Atas.info с места событий, всего пролетело два истребителя. Видео с момента пролета:

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Видео:atas.info

Как ранее сообщалось в пресс-службе ЦВО, в параде должны были поучаствовать и штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Также пролетели советские легкие вертолеты-кукурузники, которые расикнули листовки.

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