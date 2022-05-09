Истребители пролетели в небе над Новосибирском в День Победы 9 мая

В Новосибирске в параде Победы поучаствовала авиация Центрального военного округа. Праздничная программа Дня Победы началась в Новосибирске 9 мая. Уже прошли колонны военных и почетного караула, а также в небе пролетели истребители.
Как рассказал корреспондент Atas.info с места событий, всего пролетело два истребителя. Видео с момента пролета:
Как ранее сообщалось в пресс-службе ЦВО, в параде должны были поучаствовать и штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В. Также пролетели советские легкие вертолеты-кукурузники, которые расикнули листовки.