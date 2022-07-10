Женщины пожаловались на эксгибиционистов в новосибирском Академгородке

Жительницы Академгородка в Новосибирске стали чаще встречать на улицах эксгибиционистов и онанистов. Только с начала 2022 года подобных случаев было с десяток.

Две девушки заметили мастурбирующего мужчину в кустах недалеко от НГУ зимой. Они ускорили шаг, когда он пошел следом за ними. Благо, выйдя на оживленный переулок, сибиряк скрылся. Другой случай произошел в окрестностях Морского проспекта поздно вечером в марте. Мужчина стоял возле дерева полуголым и «делал свои дела» прямо на глаза у сибирячек. «Мы его спугнули – просто начали смеяться. Но ему как будто было всё равно. Когда последовал за нами дальше, мы испугались, конечно, ведь было темно и людей рядом не видно. Пробежались мы тогда с подругой до дороги, где ездили машины, и он от нас отстал», - рассказали Atas.info жительницы Академгородка. Весной с эксгибиционистом встретилась на той же улице в лесном массиве мать с двумя детьми. Некий мужчина в чёрном приспустил штаны и начал мастурбировать. «Я закрыла детям глаза, а сама начала на него кричать. Даже кинула палку. Повезло, что мимо прошел мужчина, который пинками его отогнал. Я даже не знаю, куда на них жаловаться, полиция как-бы ловит, но такие люди же не всегда стоят на месте – они больные», - поделилась сибирячка Наталья. Уже давно не секрет, что в Советском районе Новосибирска массово орудуют эксгибиционисты. Их замечают возле остановок, в лесных массивах, парках – истории о таких людях периодически обсуждаются в соцсетях. Они безобидны, однако горожанам приходится всё равно быть на стороже.

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