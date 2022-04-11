Пожилой охранник вышвырнул детей из цирка в Новосибирске

«Были на представлении 9 апреля. Само представление шикарное. Но персонал – полный ужас! Охранник, пожилой седой мужчина, на выходе при мне лично вышвыривал сначала одного ребёнка, который забыл свою вещь и пытался вернуться, а потом второго ребенка, который отбился от класса! Зрелище меня шокировало. Я стала на повышенном тоне заступаться за чужих детей. А пожилой охранник начал кидаться на меня! Желание приезжать к вам еще раз напрочь отбило!», — возмутилась женщина.