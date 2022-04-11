Пожилой охранник вышвырнул детей из цирка в Новосибирске

Пожилой охранник вышвырнул детей из цирка в Новосибирске
Пожилой охранник вышвырнул детей из цирка в Новосибирске
Сегодня, 07:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Новосибирска рассказала, что мужчина в грубой форме начал выгонять школьников из помещения.

В Новосибирске охранник цирка выгнал детей-посетителей. Об этом рассказала женщина на сайте отзывов «Фламп».

По словам сибирячки, все произошло 9 апреля. Пожилой охранник начал выгонять детей без веской причины. Когда женщина вступилась за школьников, то в ответ получила лишь агрессию.

«Были на представлении 9 апреля. Само представление шикарное. Но персонал – полный ужас! Охранник, пожилой седой мужчина, на выходе при мне лично вышвыривал сначала одного ребёнка, который забыл свою вещь и пытался вернуться, а потом второго ребенка, который отбился от класса! Зрелище меня шокировало. Я стала на повышенном тоне заступаться за чужих детей. А пожилой охранник начал кидаться на меня! Желание приезжать к вам еще раз напрочь отбило!», — возмутилась женщина.

Также сибирячка добавила, что у охранника есть проблемы с психикой. По словам женщины, ему нельзя работать в общественном месте, куда приходят дети.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы