В Новосибирске отреставрируют часовню на Красном проспекте

В Новосибирске отреставрируют часовню на Красном проспекте
В Новосибирске отреставрируют часовню на Красном проспекте
Сегодня, 16:27ОбществоАлександр КондратьевФото: 2ГИС
В Новосибирске началась реставрация часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте – это место уже оградили забором. Об этом сообщает Сибкрай.

Новосибирская епархия начала реставрировать часовню с 11 мая. Работы будут продолжаться до декабря 2022 года, но объемы работ пока неизвестны, поэтому и суммы затрат тоже.

Стоит отметить, что часовня стоит на Красном проспекте с 1993 года и её не разу не ремонтировали за почти три десятка лет. При этом первая «версия» часовни была построена еще в 1914 году, но в 1930 году на этом месте был памятник Сталину, однако в 90-х годах вернули святое здание.

В этом году решили основательно заниматься реставрацией зданий, чтобы привести город в порядок. Например, на той же самой улице будут ремонтировать в этом году здание, которое было построено 100 лет назад, за 9 млн рублей. Также в городе будут отремонтированы и другие исторические здания – это значит, что историческую часть Новосибирска хотят восстановить и привлечь тем самым туристов из разных городов России.

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