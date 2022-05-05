В Новосибирске за 2 млрд рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора»

В Новосибирске за 2 млрд рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора»
В Новосибирске за 2 млрд рублей отремонтируют лабораторный корпус «Вектора»
Сегодня, 08:20ТехнологииФото: 2 гис"Вектор" в Кольцово
Ранее в Новосибирске был объявлен аукцион на реконструкцию центра вирусологии «Вектор». Подрядчик должен выполнить реконструкцию корпуса за 2 млрд рублей. Победителем аукциона стала фирма «СпецТрансСтрой», о чем сообщает сайт Госзакупки.

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске отремонтируют за 2 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта Госзакупок.

Завершился аукцион по поиску подрядчика на ремонт лабораторного корпуса «Вектора». Победитель торгов обязан сделать реконструкцию лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор». Сам четырёхэтажный объект находится на закрытой территории центра вирусологии.

Реализация проекта должна завершиться до конца 2024 года. Реконструировать предстоит площадь в 9331,32 кв. метров, а постройки займут — 2448,4 кв. метров. Общая стоимость всех работ – 2 миллиарда рублей. Победителем торгов стала организация «СпецТрансСтрой».

Напомним, также в Новосибирске планируют отремонтировать здание-памятник бывшего главпочтамта на улице Советской, 33. Стоимость работ составит 2,1 миллиона рублей.

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