Историческое здание главпочтамта отремонтируют в Новосибирске

По данным аукционной документации, здание является памятником истории. Его возвели в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В те годы объект принадлежал филиалу Богородско-Глуховской мануфактуры.
Заказчик - «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Ремонт оценивают в 2,1 миллиона рублей.
По информации Новосибирского краеведческого портала, в Новониколаевске после контрреволюционного переворота в мае 1918 года началась забастовка. Предприятия не функционировали из-за протеста работников. В здании проходили митинги, собрания и собирались комиссии для разрешения ситуации. Уже в 1922 году здание передали почтово-телеграфной конторе.
Победителю аукциона предстоит провести внутреннюю отделку здания, выполнить электромонтажные работы. Торг продлится до 12 мая.