Историческое здание главпочтамта отремонтируют в Новосибирске

По информации Новосибирского краеведческого портала, в Новониколаевске после контрреволюционного переворота в мае 1918 года началась забастовка. Предприятия не функционировали из-за протеста работников. В здании проходили митинги, собрания и собирались комиссии для разрешения ситуации. Уже в 1922 году здание передали почтово-телеграфной конторе.