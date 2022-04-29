Историческое здание главпочтамта отремонтируют в Новосибирске

Историческое здание главпочтамта отремонтируют в Новосибирске
Историческое здание главпочтамта отремонтируют в Новосибирске
Сегодня, 14:56ГородФото: новосибирский краеведческий портал
Здание-памятник бывшего главпочтамта на улице Советской, 33 в Новосибирске планируют отремонтировать. Стоимость работ составит 2,1 миллиона рублей.

По данным аукционной документации, здание является памятником истории. Его возвели в 1916 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. В те годы объект принадлежал филиалу Богородско-Глуховской мануфактуры.

Заказчик - «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Ремонт оценивают в 2,1 миллиона рублей.

По информации Новосибирского краеведческого портала, в Новониколаевске после контрреволюционного переворота в мае 1918 года началась забастовка. Предприятия не функционировали из-за протеста работников. В здании проходили митинги, собрания и собирались комиссии для разрешения ситуации. Уже в 1922 году здание передали почтово-телеграфной конторе.

Победителю аукциона предстоит провести внутреннюю отделку здания, выполнить электромонтажные работы. Торг продлится до 12 мая.

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