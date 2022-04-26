Новосибирского бизнесмена осудили за мошенничество на 1,9 миллион при ремонте дорог

Новосибирского бизнесмена осудили за мошенничество на 1,9 миллион при ремонте дорог
Новосибирского бизнесмена осудили за мошенничество на 1,9 миллион при ремонте дорог
Сегодня, 08:56ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина обязался произвести ремонт автодорог - при этом он постоянно завышал стоимость стройматериалов. Ремонт все же был выполнен, а бизнесмен присвоил себе 1,9 млн рублей из бюджета.

Предприниматель похитил 1,9 млн рублей из бюджетных денег – он был подрядчиком при строительстве дорог в Новосибирской области. Бизнесмена приговорили к условному сроку на три года и штрафу в 500 тысяч рублей. Такой приговор вынес суд Центрального района 25 апреля.

Как объяснили в прокуратуре, компания «Сервис Тулз» была подрядчиком при ремонте автомобильных дорог в Новосибирской области. Позже выяснилось, что бизнесмен постоянно завышал стоимость материалов в документах, тем самым присвоил себе более 1,9 миллиона рублей. При этом обещанный ремонт компания все же выполнила.

Уточняется, что против новосибирского предпринимателя также был выдвинут иск о возмещении ущерба на сумму 1,6 млн рублей. Он был удовлетворён частично. Судебный приговор еще не вступил в законную силу, и фигурант дела может его обжаловать.

Напомним, ранее квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству. Он не смог доказать законную покупку многомиллионного имущества. У Покушалова в собственности нашли квартиру в Академгородке за 37 миллионов рублей, автомобиль Mercedes за 8,9 миллиона рублей, деньги в размере 1,5 миллиона рублей, 359 900 долларов США и 11 900 евро.

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