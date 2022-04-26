Новосибирского бизнесмена осудили за мошенничество на 1,9 миллион при ремонте дорог

Мужчина обязался произвести ремонт автодорог - при этом он постоянно завышал стоимость стройматериалов. Ремонт все же был выполнен, а бизнесмен присвоил себе 1,9 млн рублей из бюджета.

Предприниматель похитил 1,9 млн рублей из бюджетных денег – он был подрядчиком при строительстве дорог в Новосибирской области. Бизнесмена приговорили к условному сроку на три года и штрафу в 500 тысяч рублей. Такой приговор вынес суд Центрального района 25 апреля. Как объяснили в прокуратуре, компания «Сервис Тулз» была подрядчиком при ремонте автомобильных дорог в Новосибирской области. Позже выяснилось, что бизнесмен постоянно завышал стоимость материалов в документах, тем самым присвоил себе более 1,9 миллиона рублей. При этом обещанный ремонт компания все же выполнила. Уточняется, что против новосибирского предпринимателя также был выдвинут иск о возмещении ущерба на сумму 1,6 млн рублей. Он был удовлетворён частично. Судебный приговор еще не вступил в законную силу, и фигурант дела может его обжаловать. Напомним, ранее квартиру и Mercedes экс-замдиректора клиники Мешалкина Покушалова отдали государству. Он не смог доказать законную покупку многомиллионного имущества. У Покушалова в собственности нашли квартиру в Академгородке за 37 миллионов рублей, автомобиль Mercedes за 8,9 миллиона рублей, деньги в размере 1,5 миллиона рублей, 359 900 долларов США и 11 900 евро.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter