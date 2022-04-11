Хирурга осудят за смерть двухлетней девочки из Новосибирска

В Новосибирске 65-летний хирург пойдет под суд из-за смерти маленького ребенка. По данным из обвинения, врач неправильно поставил диагноз, и в результате ошибочных действий скончалась двухлетняя девочка.
По версии следкома, в ночь на 20 января в детскую клиническую больницу на скорой была доставлена маленькая девочка. Хирург провел обследование и установил неверный диагноз, хотя клиническая картина указывала на кишечную непроходимость. Из-за поставленного ошибочного диагноза, врач не провел вовремя оперативное вмешательство.
В следственном комитете уточняют, что мужчина также необоснованно отказал ребенку в госпитализации в хирургическое отделение. Он отправил 2-летнюю девочку в другую детскую больницу. Именно там, уже в отделении реанимации, ребенок скончался.
Родители обратились к следователям и написали заявление. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Сейчас СК завершил расследование. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело передадут в Центральный суд Новосибирска.
Хирург свою вину не признает. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.