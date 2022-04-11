Хирурга осудят за смерть двухлетней девочки из Новосибирска

Хирурга осудят за смерть двухлетней девочки из Новосибирска
Хирурга осудят за смерть двухлетней девочки из Новосибирска
Сегодня, 07:04КриминалФото: pixabay.com
Врач отрицает свою вину.

В Новосибирске 65-летний хирург пойдет под суд из-за смерти маленького ребенка. По данным из обвинения, врач неправильно поставил диагноз, и в результате ошибочных действий скончалась двухлетняя девочка.

По версии следкома, в ночь на 20 января в детскую клиническую больницу на скорой была доставлена маленькая девочка. Хирург провел обследование и установил неверный диагноз, хотя клиническая картина указывала на кишечную непроходимость. Из-за поставленного ошибочного диагноза, врач не провел вовремя оперативное вмешательство.

В следственном комитете уточняют, что мужчина также необоснованно отказал ребенку в госпитализации в хирургическое отделение. Он отправил 2-летнюю девочку в другую детскую больницу. Именно там, уже в отделении реанимации, ребенок скончался.

Родители обратились к следователям и написали заявление. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Сейчас СК завершил расследование. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело передадут в Центральный суд Новосибирска.

Хирург свою вину не признает. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.

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