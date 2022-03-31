Главу Обского бассейна в Новосибирске осудят за мошенничество в 400 тысяч

В Новосибирской области глава Обского бассейна пойдет под суд за мошенничество. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина.
По данным следствия, руководитель ведомства совмещал основную работу с должностью заведующим кафедрой СГУВТ. С сентября 2017 года по июнь 2020 года мужчина вносил фиктивные данные в табели учета рабочего времени о работе в вузе, где по факту не трудился.
В результате подозреваемому необоснованно выплатили более 400 тысяч рублей в качестве заработной платы. Это уголовное дело рассмотрит Центральный суд Новосибирска.
Сергей Павлушкин не раз привлекался к ответственности. Ранее его оштрафовали за злоупотребление должностными полномочиями из-за того, что он нескольких лет бесплатно разрешал пользоваться теплоходом руководителям органов власти и компаний.