Аукцион на празднование Дня города 2022 объявили в Новосибирске

Напомним, что празднование Дня Победы в Новосибирске пройдет в полном формате. Подготовка к празднику уже активно идет. Также Локоть уточнил, что 2022 год для Новосибирска особенный, потому что именно в нем и откроют стелу «Город трудовой доблести».