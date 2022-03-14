Аукцион на празднование Дня города 2022 объявили в Новосибирске

Аукцион на празднование Дня города 2022 объявили в Новосибирске
Аукцион на празднование Дня города 2022 объявили в Новосибирске
Сегодня, 15:27ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День города в Новосибирске планируют праздновать полномасштабно, если будет хорошая эпидемиологическая ситуация

Полноформатное празднование Дня города в Новосибирске запланировали в 2022 году впервые за несколько лет – уже объявлен аукцион.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что пройдет ли День города полномасштабно – зависит от ситуации с коронавирусом.

На сайте госзакупок появилась информацию об аукционе на организацию праздников – победитель поставит оборудование, которое нужно для празднования – сцена, декоративное оформление, ковролин, световой прибор, пульт управления, несколько видов прожекторов.

Подрядчик также предоставил два грузовика, манипулятор и вилочный погрузчик. Место поставки – площадь Ленина и Красный проспект, 15.

Торги пройдут 24 марта 2022 года. Поставки оборудования должны будут осуществляться со 2 мая по 29 июня.

Напомним, что празднование Дня Победы в Новосибирске пройдет в полном формате. Подготовка к празднику уже активно идет. Также Локоть уточнил, что 2022 год для Новосибирска особенный, потому что именно в нем и откроют стелу «Город трудовой доблести».

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