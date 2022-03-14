Стало известно, заблокируют ли WhatsApp в России, вслед за Instagram

Стало известно, заблокируют ли WhatsApp в России, вслед за Instagram
Стало известно, заблокируют ли WhatsApp в России, вслед за Instagram
Сегодня, 06:40ОбществоФото: pixabay.com

Появилась информация о блокировки WhatsApp в России

В России 14 марта 2022 года полностью заблокировали Instagram и теперь активные пользователи Сети переживают об отключении WhatsApp. Станет ли популярный мессенджер следующим в очереди на блокировку – разбирался Atas.info.

WhatsApp, Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которую Генпрокуратура РФ потребовала признать экстремистской. Известно, что в данных соцсетях пользователям из многих стран разрешили публиковать материалы с призывами к насилию против российских военных.

На эти разрешения отреагировал Роскомнадзор и призвал ограничить доступ к известным приложениям. Владельцам аккаунтов дали 48 часов на сохранение и перенос своих файлов из соцсети. Уже утром 14 марта 2022 года около 65 миллионов пользователей были отключены от инстаграма.

Россияне обеспокоены тем, что WhatsApp может стать следующим в очереди на блокировку. При этом многим зарегистрированным в мессенджере людям уже приходили сообщения о включении платной подписки. Однако эксперты заверили, что подобные рассылки – фейк.

Источник TASS близкий к Генпрокуратуре пояснил, что WhatsApp пока трогать не будут, но вероятность его блокировки в будущем – большая. Это решение будут принимать власти страны.

Напомним, ранее Atas.info писал, как перенести переписки из WhatsApp в Telegram.

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