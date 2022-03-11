Когда заблокируют WhatsApp: как перенести сообщения и чем заменить после запрета

Юрист Виктория Мирьян объяснила Atas.info, что все, кто имеет аккаунт в соцсетях или мессенджерах Meta, автоматически признаются пособниками и финансирующими экстремистскую деятельность. Однако информация была опровергнута источником TASS, который близок к Генпрокуратуре. Он пояснил, что мессенджер не будут трогать, потому что это средство общения, а не размещения информации.