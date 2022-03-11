Когда заблокируют WhatsApp: как перенести сообщения и чем заменить после запрета

Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.
Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун в Twitter опубликовал скриншот рассылки, согласно которому пользователям соцсетей Meta Platforms Inc. в разных странах разрешили публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и к руководителям России и Белоруссии. При этом в отношении обычных граждан такое высказывания публиковать запретили.
Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на такие разрешения от Meta, попросив прокомментировать данные о разрешении призывов к насилию в отношению военных РФ. Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников американской корпорации.
Что будет с WhatsApp после блокировки Meta
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил в разговоре с «Газета.ру», что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta) тоже может быть заблокирован в России, несмотря на то, что это лишь приложение для общения.
«У меня почти нет сомнений, что так произойдет. Эти абсолютно возмутительные заявления, конечно, не останутся без ответа», - сказал Боярский.
Юрист Виктория Мирьян объяснила Atas.info, что все, кто имеет аккаунт в соцсетях или мессенджерах Meta, автоматически признаются пособниками и финансирующими экстремистскую деятельность. Однако информация была опровергнута источником TASS, который близок к Генпрокуратуре. Он пояснил, что мессенджер не будут трогать, потому что это средство общения, а не размещения информации.
Спустя некоторое время глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал заблокировать WhatsApp за экстремизм – должны быть запрещены все ресурсы Meta.
Таким образом, пока неясно, что будет с WhatsApp, вероятность, что его заблокируют – огромная. Но, выводы пока делать рано, нужно дождаться действий от официальных органов власти. При этом Роскомнадзор уже начал блокировку Instagram в РФ на основании требования Генпрокуратуры, а большинство провайдеров прервали доступ к этой соцсети.
Как перенести переписки из WhatsApp в Telegram?
В случае блокировки WhatsApp многие захотят перейти в другие мессенджеры, а самый популярный из сторонних – это Telegram. Однако переписку терять жалко, а также там может быть важная информация. Можно не беспокоиться – перенести свои сообщения в TG очень легко.
Как перенести сообщения из WhatsApp в телеграм:
Приложение само перенесет нужный чат из WhatsApp в Telegram. Однако у пользователя, чат с которым переносится в TG, должен быть зарегистрирован там.
Чем можно заменить WhatsApp после блокировки?
В настоящее время доступно много приложений для обмена сообщениями, а некоторых из них более функциональные и удобные, чем WhatsApp.
Топ приложений для замены WhatsApp:
Отметим, что в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей. Количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. При этом на видеохостинге за 2021 год была улучшена работа сервиса, а также добавлено много новых функций – это улучшило качество видеоплеера и пользовательские интерфейсы.