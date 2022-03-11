Когда заблокируют WhatsApp: как перенести сообщения и чем заменить после запрета

Когда заблокируют WhatsApp: как перенести сообщения и чем заменить после запрета
Когда заблокируют WhatsApp: как перенести сообщения и чем заменить после запрета
Сегодня, 18:13ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В скором времени WhatsApp могут заблокировать в РФ – чем его можно заметить, как сохранить переписки и когда это произойдет – в материале Atas.info.

Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России – ей принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook.

Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун в Twitter опубликовал скриншот рассылки, согласно которому пользователям соцсетей Meta Platforms Inc. в разных странах разрешили публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и к руководителям России и Белоруссии. При этом в отношении обычных граждан такое высказывания публиковать запретили.

Роскомнадзор незамедлительно отреагировал на такие разрешения от Meta, попросив прокомментировать данные о разрешении призывов к насилию в отношению военных РФ. Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников американской корпорации.

Что будет с WhatsApp после блокировки Meta

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил в разговоре с «Газета.ру», что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta) тоже может быть заблокирован в России, несмотря на то, что это лишь приложение для общения.

«У меня почти нет сомнений, что так произойдет. Эти абсолютно возмутительные заявления, конечно, не останутся без ответа», - сказал Боярский.

Юрист Виктория Мирьян объяснила Atas.info, что все, кто имеет аккаунт в соцсетях или мессенджерах Meta, автоматически признаются пособниками и финансирующими экстремистскую деятельность. Однако информация была опровергнута источником TASS, который близок к Генпрокуратуре. Он пояснил, что мессенджер не будут трогать, потому что это средство общения, а не размещения информации.

Спустя некоторое время глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал заблокировать WhatsApp за экстремизм – должны быть запрещены все ресурсы Meta.

Таким образом, пока неясно, что будет с WhatsApp, вероятность, что его заблокируют – огромная. Но, выводы пока делать рано, нужно дождаться действий от официальных органов власти. При этом Роскомнадзор уже начал блокировку Instagram в РФ на основании требования Генпрокуратуры, а большинство провайдеров прервали доступ к этой соцсети.

Как перенести переписки из WhatsApp в Telegram?

В случае блокировки WhatsApp многие захотят перейти в другие мессенджеры, а самый популярный из сторонних – это Telegram. Однако переписку терять жалко, а также там может быть важная информация. Можно не беспокоиться – перенести свои сообщения в TG очень легко.

Как перенести сообщения из WhatsApp в телеграм:

  • Запустите WhatsApp и выберите чат для переноса;
  • Откройте его, нажмите на три точки в правом верхнем углу, а затем на «Ещё»;
  • Выберите «Экспорт чата» и уточните, хотите ли вы перенести только сообщения или ещё и фотографии;
  • Выберите контакт нужного пользователя в Telegram;
  • Подтвердите перенос и дождитесь завершения.

Приложение само перенесет нужный чат из WhatsApp в Telegram. Однако у пользователя, чат с которым переносится в TG, должен быть зарегистрирован там.

Чем можно заменить WhatsApp после блокировки?

В настоящее время доступно много приложений для обмена сообщениями, а некоторых из них более функциональные и удобные, чем WhatsApp.

Топ приложений для замены WhatsApp:

  1. Telegram – он более функциональный. Например, есть функция голосовых чатов и видеозвонков, можно читать большое количество СМИ, использовать пользовательские стикеры и другое.
  2. Viber – этот мессенджер уже известен на российском рынке и многие им пользуются уже давно. Почти ничем не отличается от WhatsApp и популярен у людей зрелого возраста.
  3. ВКонтакте, Одноклассники – это уже не только социальные сети, но и мессенджеры тоже. Там есть все функции, как и в привычном ВотсАпп, а российских пользователей там даже больше.

Отметим, что в российском видеохостинге Rutube за последнюю неделю зарегистрировалось в 5,5 раз больше пользователей. Количество загружаемого контента за это время выросло в 2,8 раза. При этом на видеохостинге за 2021 год была улучшена работа сервиса, а также добавлено много новых функций – это улучшило качество видеоплеера и пользовательские интерфейсы.

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