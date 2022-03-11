Призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram

Призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram
Призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram
Сегодня, 06:48ПолитикаФото: pixabay.com
По информации Reuters, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении открыто говорится о спецоперации на Украине.

Призывы к насилию в отношении россиян разрешат в Facebook и Instagram. Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Американская компания Meta временно не будет удалять призывы к смерти в Польше, России и Украине. Речь идет только о призывах в адрес российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Также оскорбления не запрещены в сторону президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако компания уточняет, что призывы к жесткости в отношении обычных граждан России не допустимы.

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», - заявил представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

При этом представитель компании не объяснил, как именно будет происходить модерация контента и выявление нарушений при введении новых изменений политики. По информации Reuters, из электронных писем Meta следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в сообщении открыто говорится о специальной военной операции на Украине. Изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. В результате этого, США, ЕС и другие государства ввели санкции против России.

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