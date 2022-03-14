Жители Новосибирска массово жалуются на гололед на тротуарах

Жители Новосибирска массово жалуются на гололед на тротуарах
Жители Новосибирска массово жалуются на гололед на тротуарах
Сегодня, 16:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Люди боятся ходить по тротуарам в Новосибирске, чтобы не получить серьезную травму

Новосибирцы начали массово жаловаться на лед на тротуарах в городе. Люди боятся получить травму и не могут спокойно передвигаться.

Например, в Ленинском районе ситуация действительно плачевная – все улицы окутаны льдом, который тает и становится еще более скользкий – можно упасть и получить травму,

Местные жители заметили, что больше всего гололедицы можно увидеть во дворах жилых домов. Однако подобное явление есть и в самом центре.

Отметим, что тротуары во льду – это не главная весенняя проблема Новосибирска. В скором времени начнет появляться грязь и лужи, что в 2021 году приводило к тому, что людям приходилось обходить даже по дороге.

Напомним, что синоптики передают постепенное потепление в Новосибирской области на текущей неделе. В конце месяца ожидаются плюсовые температуры.

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