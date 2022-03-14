Жители Новосибирска массово жалуются на гололед на тротуарах

Новосибирцы начали массово жаловаться на лед на тротуарах в городе. Люди боятся получить травму и не могут спокойно передвигаться.
Например, в Ленинском районе ситуация действительно плачевная – все улицы окутаны льдом, который тает и становится еще более скользкий – можно упасть и получить травму,
Местные жители заметили, что больше всего гололедицы можно увидеть во дворах жилых домов. Однако подобное явление есть и в самом центре.
Отметим, что тротуары во льду – это не главная весенняя проблема Новосибирска. В скором времени начнет появляться грязь и лужи, что в 2021 году приводило к тому, что людям приходилось обходить даже по дороге.
Напомним, что синоптики передают постепенное потепление в Новосибирской области на текущей неделе. В конце месяца ожидаются плюсовые температуры.