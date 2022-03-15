Почему не работает Wildberries: что случилось и как обратиться в техподдержку

В Wildberries работают свыше 50 тысяч сотрудников, которые обрабатывают запросы покупателей. Однако сейчас ответить на все вопросы они не успевают. На сайте компании во вкладке «Контакты» указано: «Что-то пошло не так. Мы уже делаем всё возможное, чтобы это исправить. Попробуйте повторить попытку позднее. А пока вы можете продолжить выбирать товары».