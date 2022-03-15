Почему не работает Wildberries: что случилось и как обратиться в техподдержку

Почему не работает Wildberries: что случилось и как обратиться в техподдержку
Почему не работает Wildberries: что случилось и как обратиться в техподдержку
Сегодня, 10:57ОбществоФото: atas.info

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе Wildberries 15 марта

Россияне, включая жителей Новосибирска, пожаловались на сбой в работе Wildberries утром 15 марта 2022 года. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Глобальную проблему с популярным интернет-магазином Wildberries зафиксировали утром в понедельник, 14 марта. Во вторник, 15 марта, ситуация продолжилась.

В техподдержку с жалобой о неполадках обратились 2 327 покупателей из Новосибирска и Екатеринбурга. Они отметили, что заказы не обрабатываются, из корзины исчезли товары, а в личном кабинете нет никаких записей.

Клиенты Wildberries обеспокоены тем, что не смогут вовремя получить свои заказы или вернуть деньги. При этом, ещё в первый день сбоя представители онлайн-ретейлера обещали устранить проблему. Точную причину случившегося на сайте они не стали озвучивать – только заявили о «технических ошибках».

В Wildberries работают свыше 50 тысяч сотрудников, которые обрабатывают запросы покупателей. Однако сейчас ответить на все вопросы они не успевают. На сайте компании во вкладке «Контакты» указано: «Что-то пошло не так. Мы уже делаем всё возможное, чтобы это исправить. Попробуйте повторить попытку позднее. А пока вы можете продолжить выбирать товары».

В настоящий момент техподдержка Wildberries загружена. Связаться с магазином возможно только по горячему телефону: 8 (800) 100-75-05 или через вкладку «Обратная связь» в приложении.

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