Почему не работает Wildberries: что случилось и как обратиться в техподдержку

Глобальную проблему с популярным интернет-магазином Wildberries зафиксировали утром в понедельник, 14 марта. Во вторник, 15 марта, ситуация продолжилась.
В техподдержку с жалобой о неполадках обратились 2 327 покупателей из Новосибирска и Екатеринбурга. Они отметили, что заказы не обрабатываются, из корзины исчезли товары, а в личном кабинете нет никаких записей.
Клиенты Wildberries обеспокоены тем, что не смогут вовремя получить свои заказы или вернуть деньги. При этом, ещё в первый день сбоя представители онлайн-ретейлера обещали устранить проблему. Точную причину случившегося на сайте они не стали озвучивать – только заявили о «технических ошибках».
В Wildberries работают свыше 50 тысяч сотрудников, которые обрабатывают запросы покупателей. Однако сейчас ответить на все вопросы они не успевают. На сайте компании во вкладке «Контакты» указано: «Что-то пошло не так. Мы уже делаем всё возможное, чтобы это исправить. Попробуйте повторить попытку позднее. А пока вы можете продолжить выбирать товары».
В настоящий момент техподдержка Wildberries загружена. Связаться с магазином возможно только по горячему телефону: 8 (800) 100-75-05 или через вкладку «Обратная связь» в приложении.