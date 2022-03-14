Глобальный сбой Wildberries в Новосибирске: почему интернет-магазин «рухнул» 14 марта

Пользователи сообщают, что в их личном кабинете исчезли все покупки, а оформить новые заказы просто невозможно. При этом пункты выдачи заказов по-прежнему продолжают свою работу, однако товар они просто не выдают. Как сообщает Downdetector, такие перебои возникли по всей России, в том числе в Новосибирске.