Глобальный сбой Wildberries в Новосибирске: почему интернет-магазин «рухнул» 14 марта

Глобальный сбой Wildberries в Новосибирске: почему интернет-магазин «рухнул» 14 марта
Глобальный сбой Wildberries в Новосибирске: почему интернет-магазин «рухнул» 14 марта
Сегодня, 10:57БизнесФото: 2ГИС
В компании заявили, что идут работы по восстановлению популярного интернет-магазина.

В социальных сетях люди массово пожаловались на глобальный сбой интернет-магазина Wildberries. Россияне заявили, что не могут работать как с приложением, так и с сайтом сегодня, 14 марта.

Пользователи сообщают, что в их личном кабинете исчезли все покупки, а оформить новые заказы просто невозможно. При этом пункты выдачи заказов по-прежнему продолжают свою работу, однако товар они просто не выдают. Как сообщает Downdetector, такие перебои возникли по всей России, в том числе в Новосибирске.

Многие новосибирцы отмечают, что у них перестало работать приложение и сам сайт. Судя из официального чата интepнeт-мaгaзинa в Telegram и нa пopтaлe downdetector, там yжe пoявилиcь тыcячи жaлoб.

Как ответили покупателям в самой компании, сейчас решается вопрос о восстановлении портала. Редакция Atas.info продолжает следить за дальнейшим развитием событий.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы