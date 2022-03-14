Глобальный сбой Wildberries в Новосибирске: почему интернет-магазин «рухнул» 14 марта

В социальных сетях люди массово пожаловались на глобальный сбой интернет-магазина Wildberries. Россияне заявили, что не могут работать как с приложением, так и с сайтом сегодня, 14 марта.
Пользователи сообщают, что в их личном кабинете исчезли все покупки, а оформить новые заказы просто невозможно. При этом пункты выдачи заказов по-прежнему продолжают свою работу, однако товар они просто не выдают. Как сообщает Downdetector, такие перебои возникли по всей России, в том числе в Новосибирске.
Многие новосибирцы отмечают, что у них перестало работать приложение и сам сайт. Судя из официального чата интepнeт-мaгaзинa в Telegram и нa пopтaлe downdetector, там yжe пoявилиcь тыcячи жaлoб.
Как ответили покупателям в самой компании, сейчас решается вопрос о восстановлении портала. Редакция Atas.info продолжает следить за дальнейшим развитием событий.