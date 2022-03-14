Вспыхнули магазины в посёлке Маслянино под Новосибирском

Вспыхнули магазины в посёлке Маслянино под Новосибирском
Вспыхнули магазины в посёлке Маслянино под Новосибирском
Сегодня, 06:55ПроисшествияФото: АСТ-54
Пожарные ликвидировали огонь шесть часов.

Сразу несколько магазинов сгорели в Новосибирской области в рабочем поселке Маслянино. Видео с происшествия опубликовали в группе «АСТ-54».

Видео:АСТ-54

Огонь вспыхнул в воскресенье, 13 марта утром. Дым повалил из-под крыши здания. Рядом собралась толпа очевидцев, которые снимали происходящее на камеру. Как стало известно, на тушение пожара потребовалось почти шесть часов. Огонь сильно повредил крышу помещений. О пострадавших не сообщается. Однако владельцы получили большой ущерб.

В комментариях под опубликованным постом многие новосибирцы разделились на два лагеря: одни посочувствовали владельцам помещений, а другие обвинили их же в карме. Так, большинство предположили, что хозяева зданий нарушали правила пожарной безопасности, в следствии чего и произошло возгорание.

"Может тб не соблюдали, сомневаюсь что умышленно подожгли", - написал пользователь соцсети.

"Крыши протекают.Снег начинает таять, отсюда замыкание", - предположила жительница Новосибирска.

Нашлись и те, кто обвинил пожарных в некачественной работе. Например, нашлись комментарии, кто посмеялся над сотрудниками МЧС, якобы те тушили огонь не напором, а "струйкой". К возмущениями присоединились и другие пользователи сети, добавив, что в Маслянино такое происходит постоянно.

"Промониторила пожары в Маслянино,такое ощущение,что там ни пожарники,ни полиция не хотят работать!! Пожары там - постоянны!!... Ау,полиция-МЧС п.Маслянино,когда работать будете? Просто возмущена!!", - написала гневный комментарий подписчица группы.

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