Вспыхнули магазины в посёлке Маслянино под Новосибирском

Нашлись и те, кто обвинил пожарных в некачественной работе. Например, нашлись комментарии, кто посмеялся над сотрудниками МЧС, якобы те тушили огонь не напором, а "струйкой". К возмущениями присоединились и другие пользователи сети, добавив, что в Маслянино такое происходит постоянно.