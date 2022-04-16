Штендеры для шествия Бессмертного полка 2022 появились в магазинах Новосибирска

Новосибирск готовится к шествию Бессмертного полка. Из-за пандемии шествие два года проходило в онлайн-формате. В нынешнем году принять участие в мероприятии могут все желающие.

Штендеры продают по по 89 рублей с 57% скидкой. Фото сделано в одном их магазинов "Ленты". Новосибирцы говорят, что уже начали подготовку у шествию, которое нынче особенно актуально из-за ситуации на Украине. Многие из горожан считают делом чести выйти с портретами предков, когда их потомки воюют с неонацистами на Донбассе. Добавим, в мэрии Новосибирска анонсировали праздничные мероприятия на 9 Мая. Состоятся патриотические акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие. На площади Ленина пройдёт парад 41 военной техники. Над Новосибирском пролетят лётчики-истребители. Возможно, мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений.

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