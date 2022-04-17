В Новосибирске верующие отметили Вербное воскресенье в храмах

В Новосибирске верующие отметили Вербное воскресенье в храмах
В Новосибирске верующие отметили Вербное воскресенье в храмах
Сегодня, 13:25ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Православные празднуют 17 апреля Вход Господень в Иерусалим – многие новосибирцы посетили храмы и церкви

В Новосибирске 17 апреля верующие отметили Вербное воскресенье в честь Входа Господень в Иерусалим. Об этом сообщили на сайте Кафедрального собора.

Православные начали сегодняшний день с исповеди в 06:30 утра. Спустя полчаса была Божественная литургия и освящение верб, а второй раз освящение верб провели в 10:00.

При этом сегодня в 17:00 пройдет богослужение. А спустя неделю православные будут отмечать Пасху – она начнется 24 апреля с крестного хода в 00:00, а с 07:00 до 15:00 будет освящение куличей.

Напомним, что Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Этот праздник считается победой над вечной гибелью – своими страданиями и смертью Иисус Христос победил смертность и открыл людям дверь в вечную жизнь.

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