В Новосибирске верующие отметили Вербное воскресенье в храмах

В Новосибирске 17 апреля верующие отметили Вербное воскресенье в честь Входа Господень в Иерусалим. Об этом сообщили на сайте Кафедрального собора.
Православные начали сегодняшний день с исповеди в 06:30 утра. Спустя полчаса была Божественная литургия и освящение верб, а второй раз освящение верб провели в 10:00.
При этом сегодня в 17:00 пройдет богослужение. А спустя неделю православные будут отмечать Пасху – она начнется 24 апреля с крестного хода в 00:00, а с 07:00 до 15:00 будет освящение куличей.
Напомним, что Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Этот праздник считается победой над вечной гибелью – своими страданиями и смертью Иисус Христос победил смертность и открыл людям дверь в вечную жизнь.