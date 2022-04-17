В Новосибирской области пропала 61-летняя пенсионерка из Казахстана

В Новосибирской области объявлены поиски 61-летней жительницы Казахстана. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Лариса Шкарупа исчезла 16 апреля. Она приехала в гости к родственникам в город Бердск. Как рассказали волонтеры, пенсионерка вышла из дома в неизвестном направлении. По городу она не ориентируется.
Приметы пропавшей женщины: рост 160 сантиметров, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза, нормальное телосложение. Предполагается, что Лариса Шкарупа одета в светло-бежевую удлиненную куртку, серо-голубую кофту, темно-серые брюки и черные ботинки.
Напомним, ранее в Новосибирске волонтеры искали пропавшего 8-летнего ребенка. Выяснилось, что мальчик решил добраться до школы на общественном транспорте. Школьник сел не на ту маршрутку и заблудился. Мальчика нашли и передали родителям.