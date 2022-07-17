Гадюка напала на хаски в Новосибирской области

Ядовитая змея укусила собаку породы хаски на прогулке в Искимском районе Новосибирской области. Об этом рассказала его хозяйка в социальной сети.

«Прямо во дворе загорала эта змея. Не знаем точно, успела ли укусить собаку. Щека и верхняя губа припухла немного, но других симптомов пока нет. Что это за змея подскажите?», - написала в группе грибников сибирячка. В комментариях под постом новосибирцы опознали в змее обычную гадюку. Она ядовита и опасна. «Она очень агрессивная. Кидалась и на нас, и на питомца. Пыталась дотянуться до его носа…Хаски пьет и ест, если начнет тошнить пойду к ветеринару», - говорит хозяйка. Тот факт, что по улицам Искитима беспрепятственного разгуливает гадюка не на шутку перепугал местных жителей. Они завалили девушку вопросами, чтобы знать места обитания змеи и проходить мимо.

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