Рамки для «Бессмертного полка» дешевле 100 рублей продают в Новосибирске

Рамки для «Бессмертного полка» дешевле 100 рублей продают в Новосибирске
Рамки для «Бессмертного полка» дешевле 100 рублей продают в Новосибирске
Сегодня, 10:28ОбществоФото: atas.info
Патриотическую акцию возобновили спустя два года пандемии коронавируса.

В Новосибирске штендеры для шествия «Бессмертного полка» продают в супермаркетах по 89 рублей. На рамках даже указаны скидки в размере 57%.

Штендеры вернули в продажу спустя два года пандемии коронавируса. Тогда патриотическая акция проходила в онлайн-формате, а в 2022 году власти разрешили провести её очно.

Также на «Авито» активизировались продавцы рамок для фотографий отвоевавших предков. Однако цены у них варьируются от 500 до 700 рублей.

Напомним, в этом году в Новосибирске в полном формате состоится празднования Дня Победы 9 мая. Это касается и акций «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и других. Два года подряд их отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы