Рамки для «Бессмертного полка» дешевле 100 рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске штендеры для шествия «Бессмертного полка» продают в супермаркетах по 89 рублей. На рамках даже указаны скидки в размере 57%.
Штендеры вернули в продажу спустя два года пандемии коронавируса. Тогда патриотическая акция проходила в онлайн-формате, а в 2022 году власти разрешили провести её очно.
Также на «Авито» активизировались продавцы рамок для фотографий отвоевавших предков. Однако цены у них варьируются от 500 до 700 рублей.
Напомним, в этом году в Новосибирске в полном формате состоится празднования Дня Победы 9 мая. Это касается и акций «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и других. Два года подряд их отменяли из-за коронавирусных ограничений.