Страстная неделя 2022: что можно православным, а что нельзя

Православные верующие в последнюю неделю перед Пасхой вспоминают последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на кресте и погребение – эти дни называют Страстной неделей или Страстной седмицей. Что нельзя делать в это время – в материале Atas.info.
Во время Страстной седмицы верующим стоит отказаться от тяжелой работы, но по дому можно выполнять повседневные задачи. Однако свободное время нужно посвятить молитве и посещению храмов.
В эти дни нельзя злиться, ругаться. ссориться — все мысли должны быть о покаянии и прощении. Также не стоит и сильно веселиться, а в особенности в субботу.
Последний день недели нужно завершить все приготовления к Пасхе, а в церкви освятить куличи, яйца и другие торжественные продукты.
В понедельник, вторник и среду можно употреблять сухофрукты, свежие овощи и фрукты. В четверг разрешается съесть пищу с маслом. В пятницу нужно вовсе воздержаться от пищи – съесть можно только хлеб и попить воды. В субботу предусмотрено сухоядение к встрече Пасхи.
Напомним, что Светлое Христово Воскресение (Пасха) в 2022 году отмечается в воскресенье, 24 апреля. Этот праздник считается победой над вечной гибелью – своими страданиями и смертью Иисус Христос победил смертность и открыл людям дверь в вечную жизнь.