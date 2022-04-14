Пост на страстной неделе перед Пасхой 2022: что разрешено есть в самые строгие дни

Что можно и нельзя есть в страстную неделю Великого поста перед Пасхой: какие продукты строго запрещены

Страстная неделя Великого поста в 2022 году считается самой строгой из-за того, что она последняя – верующим приходится сильно ограничивать свой рацион, а церковнослужители и вовсе почти отказываются от еды. С 13 до 18 апреля из-за Великого поста запрещено есть: мясо, птицу, рыбу, яйца. Также под запретом молочные продукты, сладости, фастфуд и алкоголь. Но пост становится более строгим в последнюю неделю: Страстной понедельник: сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки — вечером. Страстной вторник: разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером. Страстная среда: позволителен хлеб, овощи и фрукты, холодная сырая пища без масла. Чистый четверг: в этот день можно есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день. Страстная пятница: лучше воздержаться от приема пищи. Великая суббота: можно один раз в день поесть горячей растительной пищи без масла. Пасхальное воскресенье: пост закончен, можно ни в чем себе не отказывать, но начать празднование лучше с кулича и яйца. Напомним, что верующие в ближайшее время будут отмечать Благовещение, Вербное воскресенье и Пасху. Какого числа будут праздники по церковному календарю – в материале Atas.info.

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