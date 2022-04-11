Пасха католическая и православная – какого числа в апреле 2022

Пасха католическая и православная – какого числа в апреле 2022
Пасха католическая и православная – какого числа в апреле 2022
Сегодня, 10:40ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Православная и католическая Пасха – это величайший праздник среди верующих, который отмечают с древних времен. Когда отмечать в 2022 году?

Пасха является древнейшим и важнейшим праздником для католиков и православных. Весь этот праздник отражает целую библейскую историю.

Какого числа православная Пасха в 2022 году

Православные отмечают Светлое Христово Воскресение (Пасху) в 2022 году 24 апреля. Дата праздника определяется по Александрийский пасхалии – это специальный календарь.

Подготовка к этому празднику начинается за неделю до Пасхи. Праздник принято встречаться в храме, а богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь будет Пасхальная заутреня.

Какого числа будет католическая Пасха в 2022 году

17 апреля 2022 года отмечается католическая Пасха – эта дата вызывала большие споры и обсуждения из-за того, что в римской традиции делали акцент на Воскресение Христа, а в малоазийской традиции – на его распятии. Однако эти разногласия смогли прекратить в 325 году на I Вселенском соборе в Никее, когда установили, что празднование Пасхи всегда приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В католической церкви главным праздником является не Рождество Христово, а Пасха.

Напомним, что Вербное воскресенье в 2022 году приходится на 17 апреля – этот день принято проводить на богослужении и обязательно освятить срезанную вербу, чтобы поставить на целый год дома.

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