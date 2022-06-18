В Новосибирском военном институте прошел выпускной 18 июня: лучшие фото с торжества

«Отдав воинской службе 33 года и 12 лет этому учебному заведению, я понимаю, что для меня они как родные. Тем более я возглавляю и руковожу юнармией в Новосибирской области. А здесь есть и юнармейцы выпускники, поэтому я с большим уважением отношусь к нашим молодым ветеранам», - поздравил с выпуском курсантов генерал-майор в отставке, экс-начальник НВВКУ Попков Владимир.