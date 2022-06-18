В Новосибирском военном институте прошел выпускной 18 июня: лучшие фото с торжества

В Новосибирском военном институте прошел выпускной 18 июня: лучшие фото с торжества
В Новосибирском военном институте прошел выпускной 18 июня: лучшие фото с торжества
18 июня, 12:57ОбществоФото: atas.info

Выпускной отметили молодые офицеры НВИ войск национальной гвардии

Курсанты Новосибирского военного института войск Росгвардии (НВИ) в субботу, 18 июня 2022 года, празднуют свой выпускной. На плацу им торжественно вручили дипломы и зачитали поздравления.

«Отдав воинской службе 33 года и 12 лет этому учебному заведению, я понимаю, что для меня они как родные. Тем более я возглавляю и руковожу юнармией в Новосибирской области. А здесь есть и юнармейцы выпускники, поэтому я с большим уважением отношусь к нашим молодым ветеранам», - поздравил с выпуском курсантов генерал-майор в отставке, экс-начальник НВВКУ Попков Владимир.

Фото:atas.info

В этом году из НВИ выпустились около 300 молодых офицеров, из которых 62 курсанта закончили учебу с отличием. Ещё 10 лейтенантов получили золотые медали и украсили доску почета института.

Фото:atas.info

Со дня основания учебное учреждение провело 46 выпускных вечеров. В 2022-м на празднике впервые исполнили гимн военного института.

Фото:atas.info

По традиции, выпускники со своими дамами станцевали прощальный вальс и продефилировали с карабинами. А по завершении вечера курсанты устроили показательный выступления с военной техникой и салют из фуражек.

Фото:atas.info
Фото:atas.info

После выпуска из института парни разъедутся по разным уголкам России, чтобы приступить к военной службе.

Фото:atas.info

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