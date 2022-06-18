В Новосибирском военном институте прошел выпускной 18 июня: лучшие фото с торжества

«Отдав воинской службе 33 года и 12 лет этому учебному заведению, я понимаю, что для меня они как родные. Тем более я возглавляю и руковожу юнармией в Новосибирской области. А здесь есть и юнармейцы выпускники, поэтому я с большим уважением отношусь к нашим молодым ветеранам», - поздравил с выпуском курсантов генерал-майор в отставке, экс-начальник НВВКУ Попков Владимир.
В этом году из НВИ выпустились около 300 молодых офицеров, из которых 62 курсанта закончили учебу с отличием. Ещё 10 лейтенантов получили золотые медали и украсили доску почета института.
Со дня основания учебное учреждение провело 46 выпускных вечеров. В 2022-м на празднике впервые исполнили гимн военного института.
По традиции, выпускники со своими дамами станцевали прощальный вальс и продефилировали с карабинами. А по завершении вечера курсанты устроили показательный выступления с военной техникой и салют из фуражек.
После выпуска из института парни разъедутся по разным уголкам России, чтобы приступить к военной службе.