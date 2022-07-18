В Новосибирске спортсмен избил мужчину, который прижался к нему в полном автобусе

В Новосибирске спортсмен избил мужчину, который прижался к нему в полном автобусе
В Новосибирске спортсмен избил мужчину, который прижался к нему в полном автобусе
18 июля, 16:50ОбществоФото: Моя Первомайка
В понедельник, 18 июля в Новосибирске произошел инцидент – двое мужчин подрались по непонятной причине в автобусе. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По сообщению свидетелей, все произошло в Первомайском районе на остановке «Первый разъезд». Два пассажира в переполненном автобусе начали скандалить, а после вышли на остановку.

В итоге мужчина спортивного телосложения ударил другого новосибирцы по челюсти. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. У него изо рта обильно текла кровь.

«Молодому человеку спортивного телосложения не понравилось, что пострадавший слишком близко к нему стоял. В ходе словесной перепалки оба участника вышли на остановке, где и произошла драка», - передают свидетели конфликта.

Напомним, ранее двое мужчин подрались в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты. Электронная сигарета пострадала больше всего – ее просто выкинули в окно на улицу.

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