В Новосибирске спортсмен избил мужчину, который прижался к нему в полном автобусе

По сообщению свидетелей, все произошло в Первомайском районе на остановке «Первый разъезд». Два пассажира в переполненном автобусе начали скандалить, а после вышли на остановку.
В итоге мужчина спортивного телосложения ударил другого новосибирцы по челюсти. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. У него изо рта обильно текла кровь.
«Молодому человеку спортивного телосложения не понравилось, что пострадавший слишком близко к нему стоял. В ходе словесной перепалки оба участника вышли на остановке, где и произошла драка», - передают свидетели конфликта.
Напомним, ранее двое мужчин подрались в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты. Электронная сигарета пострадала больше всего – ее просто выкинули в окно на улицу.